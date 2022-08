Internacional vence o Avaí com Pênalti no último minuto

Por Rayara Brambilla - Rayara Brambilla 16

O Internacional conquistou a vitória contra o Avaí, no último minuto de jogo, com gol de Pedro Henrique. O espetáculo foi marcado por polêmicas entre Mano Menezes e o 4° árbitro da partida.

“Na minha expulsão, eu reclamei do lance do Bustos. Entendi que era para vermelho. A Edna fez uma boa arbitragem. Só o quarto árbitro que achei muito desrespeitoso desde o primeiro minuto. Soltei um palavrão e fui expulso”, disse Mano em entrevista.

O técnico foi flagrado ofendendo o 4° árbitro de forma desproporcional e foi merecidamente expulso. Apesar disso, o Internacional venceu e ocupa a 5° posição na tabela do campeonato brasileiro.

A primeira vista, o time de Mano Menezes não estaria na briga da parte de cima da tabela, contudo, o cenário que se apresenta é outro, Inter mostra força para brigar pelo G-4.

Sequências de jogos do Internacional

JUVENTUDE (C) CORINTHIANS (F) CUIABÁ (C) AT. GOIANIENSE (F) BRAGANTINO (C) SANTOS (C) FLAMENGO (F)

OPINIÃO

“Mano Menezes é recorrente com esse tipo de comportamento e deveria estar pensando no melhor para o seu time. As manchetes em torno da vitória do Internacional tratam mais sobre o péssimo comportamento do técnico do que dos atletas e o ótimo jogo apresentando em campo”. Rayara Brambilla.

