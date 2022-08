Inscrição para Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro vai até quinta (18)

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

Times de Cachoeiro que queiram disputar a próxima edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador, em setembro, têm até esta quinta-feira (18) para se inscreverem.

Continua depois da publicidade

O cadastro deve ser feito na sede na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), no Centro de Manutenção Urbana do Município (CMU) – rua Agildo Romério, bairro São Geraldo. O atendimento é feito das 8h às 17h. Nesse primeiro momento, não é preciso apresentar documentação.

Na próxima terça (23), a Semesp vai realizar um Congresso Técnico para as equipes inscritas, em que serão divulgados regulamento, calendário e informações completas sobre a competição, que é voltada para atletas maiores de 18 anos. A atividade será no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), no bairro Independência, às 19h30.

Com início previsto para o dia 17 de setembro, o campeonato teve a última edição realizada em 2019, antes da pandemia. Os jogos serão disputados em quatro campos: do bairro Coronel Borges, do Itabirense (São Luiz Gonzaga), do Grêmio Santo Agostinho (Vila Rica) e do Santos Dumont (Aeroporto).

Continua depois da publicidade

“Estamos muito felizes com a retomada do campeonato. Depois de dois anos sem podermos realizá-lo, devido à pandemia, temos certeza de que teremos uma edição de sucesso. Esperamos uma ampla adesão das equipes”, expressa o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Mais informações sobre a competição podem ser obtidas por meio do telefone 3155- 5616, da Semesp.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].