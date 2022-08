Inmet emite alerta para risco de queda brusca de temperatura no ES nas próximas horas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 64

Advertisement

Advertisement

Além dos ventos fortes no Sul do Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso para queda acentuada de temperatura em todo o Estado. O alerta é laranja, o que indica perigo, e é válido é válido das 23h desta quarta-feira (10) até às 10h da sexta-feira. Há risco à saúde por declínio de temperatura maior do que 5ºC.

Continua depois da publicidade

A queda de temperatura vem após dias e mais dias de inverno com cara de verão. Segundo o Instituto Climatempo, julho de 2022 foi o segundo julho mais quente já registrado no planeta. Se no Hemisfério Norte, que está no verão, foram recordes seguidos de calor, no Hemisfério Sul as temperaturas mais acima da média foram registradas no centro da América do Sul e no sul da África. O norte do Pacífico e o oceano adjacente à Península Antártica tiveram temperaturas acima da média.

Temperaturas abaixo da média foram observadas ao longo do oeste do Oceano Índico, do Chifre da África ao sul da Índia, em grande parte da Ásia central, bem como na maior parte da Austrália, de acordo com o Copernicus Climate Change Service.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].