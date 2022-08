Início da Taça Brasil de futsal em Cachoeiro é adiado para segunda-feira (29)

Por Redação - Redação 20

Marcado, a princípio, para domingo (28), o início da etapa da Taça Brasil de Futsal, em Cachoeiro, foi adiado para a segunda-feira (29). De acordo com a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), organizadora da competição, a mudança de data se deve à desistência de uma das equipes participantes.

Os jogos serão realizados até quinta-feira (1), no ginásio Theodorico de Assis Ferraço, no bairro Aeroporto, com entrada franca – confira o cronograma abaixo.

Participarão do torneio equipes campeãs de 11 estados, na categoria Sub-13. São elas: Associação Desportiva de Pernambuco (Adesppe/Vasco Recife), de Pernambuco; Clube Curitibano, do Paraná; Associação Baden Futsal Clube (Baden/Real Sergipe), de Sergipe; Macau Futebol Clube (Macau/SIAP Golden), do Rio Grande do Norte; Fortaleza Esporte Clube (Fortaleza E. C), do Ceará; Associação Desportiva Jaraguá (Jaraguá Futsal), de Santa Catarina; Clube de Natação e Regatas Alvares Cabral (Alvares Cabral), do Espírito Santo; Esporte e Clube Craque 10, da Paraíba; Clube do Remo, do Pará; Associação Atlética Escolinha do Pezão, do Mato Grosso do Sul; Olympico Club, de Minas Gerais e Obras Sociais Nossa Senhora da Penha (Villagindo), do Espírito Santo.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

Tabela dos jogos

1ª Rodada (29/08/22 – Segunda-feira)

16h15 – Clube Curitibano (PR) x Adesppe/Vasco Recife (PE)

2ª Rodada (30/08/22 – Terça-feira)

13h – Fortaleza E. C. (CE) x Macau/ SIAP Golden (RN)

14h15 – Clube Curitibano (PR) x Baden-Powell Futsal (SE)

15h30 – Esporte e Clube Craque 10 (PB) x Olympico Club (MG)

16h45 – Clube do Remo (PA) x Escolinha Pezão/Bayern (MS)

18h – Alvares Cabral (ES) x Jaraguá Futsal (SC)

19h15 – Villagindo/PMCI (ES) x Adesppe/Vasco Recife (PE)

3ª Rodada (31/08/22 – Quarta-feira)

14h15 – Escolinha Pezão/Bayern (MS) x Esporte e Clube Craque 10 (PB)

15h30 – Macau/ SIAP Golden (RN) x Jaraguá Futsal (SC)

16h45 – Olympico Club (MG) x Clube do Remo (PA)

18h – Alvares Cabral (ES) x Fortaleza E. C. (CE)

19h15 – Villagindo/PMCI (ES) x Baden-Powell Futsal (SE)

4ª Rodada (01/09/22 – Quinta-feira)

13h – Clube do Remo (PA) x Esporte e Clube Craque 10 (PB)

14h15 – Jaraguá Futsal (SC) x Fortaleza E. C. (CE)

15h30 – Baden-Powell Futsal (SE) x Adesppe/Vasco Recife (PE)

16h45 – Escolinha Pezão/Bayern (MS) x Olympico Club (MG)

18h – Alvares Cabral (ES) x Macau/ SIAP Golden (RN)

19h15 – Villagindo/PMCI (ES) x Clube Curitibano (PR)

