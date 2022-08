Influencer casado com oito mulheres sobre sexo: “Perdi 5kg em uma semana”

Por Redação - Redação 76

O influenciador Arthur, O Urso é famoso nas redes sociais por mostrar a rotina de seus casamentos. O também modelo tem oito esposas. Durante uma entrevista a Mauricio Meirelles, ele detalhou a relação sexual com as esposas.

“Faço sexo entre cinco e oito vezes por dia. Às vezes, eu nem consigo dormir. Entre uma semana e outra, eu já cheguei a perder cinco quilos (fazendo sexo)”, explicou.

O apresentador também quis saber se tinha ciúmes entre as esposas por conta do sexo. “Dá um negocinho, um incomodozinho: ‘Poxa, comigo foram só cinco minutos, com ela foi meia hora”, explicou uma das companheiras do influencer.

“Eu acho que no começo era mais complicado mesmo, essa questão de ciúme e divisão dele. Mas, se a gente entrou em um relacionamento com oito, dez mulheres com um homem, a gente já estava ciente que isso ia acontecer. É igual ele falou, tinha um cronograma, mas depois foi algo mais natural, não tem como combinar as coisas”, disse uma segunda esposa.

Em outro momento, Urso revelou uma situação constrangedora: “Geralmente, quando pessoas comuns vão para o motel, elas vão de carro, de Uber. Eu já precisei colocar até menina dentro da mala para entrar no motel. Porque tem suíte que a gente curte, mas não pode entrar todo mundo. Já aconteceu de barrarem carros entrando junto, então a gente faz esse esquema”, explicou.

