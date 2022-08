Inaugurado Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal em Muniz Freire

Por Marcos Freire - Marcos Freire 6

Muniz Freire conta, agora, com Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. O serviço vai ser oferecido no Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) e foi inaugurado nesta quarta-feira (10). A iniciativa é fruto da cooperação técnica entre a Prefeitura e a Receita Federal, com o intuito de facilitar o acesso aos serviços prestados pela própria Receita, em especial para os produtores rurais.

Conforme ficou acertado entre o município e Receita Federal, o PAV de Muniz Freire vai oferecer auto atendimento orientado. Além de emissão de CPF (inscrição, comprovante de inscrição, alteração, regularização), consulta de pendência fiscal (Pessoa Física, MEI, imóveis rurais), juntada de documentos, consulta acerca de pendências de Pessoa Física na Malha Fiscal, protocolo de documentos (processos diversos CPF), cópia de declarações e recibos (DIRPF, DIRF) e Cadastro das Atividades Econômicas das Pessoas Físicas (CAEPF) – administrado pela Receita Federal.

O secretário municipal de Finanças, Vinicius Pereira Ramalho, explica que a equipe do NAC recebeu treinamento específico e está preparada para esse atendimento do PAV que é exclusivo para pessoa física (CPF). “Quero agradecer à equipe do NAC e a todos da Secretaria de Finanças, porque nosso município tem se destacado na oferta de serviços ao cidadão em tão pouco tempo da atual gestão”, destaca.

PAV é mais um serviço prestado no NAC

Já a coordenadora do NAC, Ednea Vieira, ressalta que o Núcleo já atende o produtor rural com inscrição estadual e, há um ano, foram incluídos os serviços do Incra. “Este ano, será o primeiro em que também vamos atender o produtor com a declaração de ITR, que começa segunda-feira (15) até o dia 30 de setembro, e, agora, mais essa função de atender as pessoas de nosso município com os serviços da Receita”, esclarece. “Isso é importante, porque 95% do nosso público são de produtores rurais, pessoas que não têm facilidade em mexer com a internet e a gente vai fazer isso por todos aqueles que precisarem, para facilitar a vida das pessoas”, completa.

Representando o prefeito Dito Silva no evento, o chefe de gabinete, Mário Spadetti, destacou o empenho da equipe no atendimento aos produtores rurais. “O produtor precisa de suas estradas, de suas pontes e também desse trabalho de atendimento personalizado e já estamos trabalhando em novos avanços em serviços para o homem do campo”, afirma.

Também participaram do evento o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Douglas Caçador; de Desenvolvimento Agropecuário, Renato Bueno; de Planejamento e Desenvolvimento, Diórgenes Ribeiro; de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social, Gesiara Gabriela da Silva; de Administração, Marciano Areias; o controlador geral, Elmo Junior Rocha Gonçalves; e o ouvidor municipal, Eduardo Affonso. Além de vereadores e servidores municipais.

O NAC funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, no Parque de Exposições. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (28)3544-1619.

