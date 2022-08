IMAGENS FORTES | Vídeo mostra instante em que moto de Bruno Krupp atinge adolescente no Rio

Por Redação - Redação 29

Advertisement

Advertisement

Um novo vídeo mostra a moto pilotada pelo modelo e influenciador digital, Bruno Krupp, atingindo o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no último sábado (30) e João Gabriel morreu após ter a perna decepada pela violência do impacto. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança e foram divulgadas com exclusividade pelo G1.

Continua depois da publicidade

A imagem mostra que o adolescente e a mãe atravessavam a rodovia fora da faixa de pedestres. Bruno pilotava a moto sem carteira de habilitação e, segundo o G1, a 150 km/h, numa via onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h.

ATENÇÃO! O VÍDEO CONTÉM IMAGENS FORTES

Quando estavam no meio da via, aparentemente a mãe do menino parou e o adolescente tentou concluir a travessia. Foi neste momento que ele foi atingido pela moto pilotada por Bruno. A perna do jovem foi amputada e parou cerca de 50 metros distante do local do acidente.

Continua depois da publicidade

Ao G1, testemunhas disseram que Bruno era conhecido na região por pilotar a moto em alta velocidade. Três dias antes do acidente que tirou a vida do adolescente, Bruno foi pego em uma blitz por causa da falta de habilitação e do emplacamento da moto. Pelas infrações, ele recebeu três multas, somando R$ 4 mil em penalidades. Como ele apresentou um condutor habilitado para pegar a moto, pode levar o veículo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].