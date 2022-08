Imagens fortes: câmera em caminhonete registra momento em que veículo se envolve em grave acidente; veja o vídeo

Por Redação - Redação 72

A câmera instalada em uma caminhonete, registrou o momento em que o veículo se envolveu em um grave acidente. As imagens são chocantes e mostram o desespero das vítimas, após a batida.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (24), no km 21 da BR-259, em Acioli, município de João Neiva, no Norte do Estado, por volta das 05h15. A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e um automóvel Palio Weekend.

O vídeo mostra a caminhonete trafegando pela rodovia, enquanto o dia ainda estava escuro. O casal que está no veículo, conversa por telefone com um outro homem. O motorista então explica que deve parar em um posto de combustível e que não está correndo.

Neste momento, um carro está indo em direção contrária, ultrapassando uma carreta, na contramão. Os dois veículos acabam batendo de frente, sem chance de escapar do acidente. O motorista e a passageira ainda tentam pedir socorro por telefone, com a pessoa que estavam conversando.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que foi acionada para atender a ocorrência, o condutor do Palio, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi identificado como Izaias Alves de Oliveira, de 63 anos. A Perícia então foi chamada.

Já o casal que estava na caminhonete foi socorrido e encaminhado para o hospital.

A pista ficou parcialmente interditada para socorrer as vítimas, sendo totalmente liberada por volta das 09h40.

