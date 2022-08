Homem tenta esfaquear ex-mulher e namorado dela acaba ferido em Mimoso do Sul

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 99

Um homem foi esfaqueado pelo ex-marido da namorada dele ao tentar defender a mulher dos golpes, na noite desta sexta-feira (5), em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas contaram que estavam em um quiosque, no Centro do município, quando o suspeito apareceu e tentou golpear a ex-mulher. Para defender a namorada, o homem entrou na frente dela e acabou recebendo facadas na cabeça e na barriga.

Segundo a mulher, desde que decidiu pôr um ponto final no casamento com o agressor, tem sido ameaçada de morte. Isso porque o ex não aceita a separação. O suspeito já foi identificado e, agora, é procurado pela polícia.

Com cortes profundos, o homem chegou a ser atendido no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso, mas precisou ser transferido à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

