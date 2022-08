Homem investigado por homicídio em Piúma é preso em Rondônia

Por Redação - Redação 83

As investigações da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma resultaram na prisão de um homem de 36 anos, no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, no último sábado (6). Ele é suspeito de ter assassinado, a facadas, Lucas Pereira de 22 anos, na Praia de Acaiaca, em Piúma, no dia 10 de julho.

A detenção foi realizada durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, após trocas de informações entre a Delegacia de Polícia de Piúma e a Polícia Civil de Rondônia (PCRO). Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Rondônia.

Durante o depoimento, o suspeito informou que foi até a casa de uma ex-companheira e tiveram uma briga. Após isso, ele foi até um bar na região, onde conheceu Lucas e começaram a beber juntos.

“Eles estavam bebendo quando a vítima perguntou se tinha droga, mas ele negou. Após alguns minutos, Lucas comentou que tinha dado R$ 20 para um rapaz, que saiu para comprar as drogas, mas não voltou”, contou a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros.

Ainda de acordo com o depoimento, o suspeito disse que a vítima o convenceu a ir até a casa do homem que seria responsável pela compra dos entorpecentes. No percurso, eles começaram a discutir, o jovem o ameaçou e eles se separaram. Lucas Pereira então voltou para o bar e o investigado foi para a casa dele.

Na residência, com medo das ameaças, o homem pegou uma faca, foi até o bar, esfaqueou a vítima até a morte e fugiu. O Inquérito Policial sobre o caso foi finalizado e será encaminhado ao Poder Judiciário.

