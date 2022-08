Homem é preso suspeito de espancar jovem de 19 anos e jogá-la às margens de rodovia em Guaçuí

Por Redação - Redação 71

Advertisement

Advertisement

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (8), suspeito de ter espancado uma jovem de 19 anos e a jogado às margens da BR-482, em Guaçuí. Ele foi localizado e abordado no bairro Manoel Alves.

Continua depois da publicidade

Contra ele havia ainda um mandado de prisão. O homem foi detido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

O crime

O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (5), por volta das 4h40. A jovem foi brutalmente agredida e deixada às margens da rodovia. O principal suspeito do crime era o homem de 37 anos, com quem a vítima se relacionava.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Os socorristas encontraram marcas de violência no corpo da vítima, como cortes profundos no rosto e nas regiões íntimas.

Continua depois da publicidade

À polícia, a jovem ainda muito ensanguentada e desorientada, contou que ela e o “ficante” foram à Dores do Rio Preto, acompanhados por uma outra mulher. Lá, se encontraram com um outro homem, dono de uma casa de prostituição.

Ela não contou detalhes sobre o que ocorreu no estabelecimento, mas disse que no percurso de volta à Guaçuí, dentro do carro, eles discutiram, e que depois disso, não se lembrava do que aconteceu.

Ainda segundo o que é descrito na ocorrência policial, quando a jovem recuperou a consciência, estava caída às margens da rodovia. Então pediu ajuda a moradores da região, que chamaram a PM.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No dia do crime, os militares chegaram a ir no bairro Manoel Monteiro Torres, onde o suspeito mora, entretanto, ele não havia sido localizado.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].