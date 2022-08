Homem é morto a tiros em plena luz do dia em Cachoeiro

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 278

Advertisement

Advertisement

Um homem de 29 anos foi morto a tiros, em plena luz do dia, no bairro Aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu na manhã do último sábado (13).

Continua depois da publicidade

Marcelo Henrique de Oliveira Hugo foi morto com um tiro no peito. De acordo com informações da Polícia Militar, os atiradores estavam em um carro, mas não foram identificados.

Segundo a PM, nenhum suspeito foi detido até o momento, mas as investigações continuam.

Uma equipe do SAMU esteve no local, mas o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].