HIFA dá seguimento a contrato de cirurgia eletivas com a SESA e agrega novos serviços

Cada vez o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis – HIFA vem aumentando o número de profissionais que integram a equipe do hospital. Na cirurgia pediátrica Dr. José Renato Dias Federici e Dr. Sthenio Scardine Souza. Na otorrinolaringologia tem uma vasta equipe com especialistas realizam cirurgia e destacadamente Dr. Maximiano Franca tem realizado as de alta complexidade. Na ginecologia Dr. Marcos Vinicios Pinheiro coordena a equipe para a realização de cirurgias ginecológicas. E na cirurgia geral adulto, recentemente integrou o time também da equipe do Dr. Rogério Dardengo, que também realiza cirurgias por videolaparoscopia.

Dr. Rogério Dargengo é cirurgião geral, preceptor da residência de cirurgia geral e coordenador da residência médica de cirurgia do aparelho digestivo. Também professor da Cadeira de Cirurgia e Coordenador geral do curso de Medicina da MULTIVIX Cachoeiro de Itapemirim.

Entre os procedimentos, serão realizadas cirurgias de média complexidade do aparelho digestivo, como colecistectomia por vídeo (pedra na vesícula), hérnias da parede abdominal, gastrostomias, refluxo gastroesofágico, entre outras.

O cirurgião aproveitou para falar do novo Centro Cirúrgico. “Estrutura nova, feita nas proporções corretas, espaço é mais amplo e muito bem equipado. Foi uma surpresa positiva conhecer e ter a oportunidade de operar em uma estrutura tão boa. E só está começando. Hoje podemos realizar de 10 a 15 cirurgias por dia e a ideia é que se tenha capacidade para fazer 30 cirurgias de segunda a sexta-feira até o final do ano quando todos os serviços estiverem funcionando em sua capacidade máxima”, finalizou.

