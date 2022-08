Guarda Municipal de Anchieta participam de curso de agentes de trânsito

Por Redação - Redação 11

A Guarda Civil Municipal de Anchieta-ES (GCMA) iniciou na última segunda (8) do estágio operacional no Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado (PM-ES). O estágio faz parte da grade curricular do curso de formação de agentes de trânsito, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES). A formação, que tem duração de uma semana, vai oferecer conhecimentos legais e técnicos sobre os procedimentos em atuações com base nas leis e nos regulamentos.

De acordo com o gerente da GCMA, Wander Nogueira, o Detra-ES realiza os cursos por meio de Termo de Cooperação celebrado com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), nas modalidades de ensino remoto e presencial. Os alunos são compostos por agentes de trânsito indicados pelos municípios participantes. Além de Anchieta, há representantes de Viana, Colatina, São Mateus e Itapemirim. Ao todo serão ofertadas vagas para cinco turmas de formação e três turmas de atualização.

Conforme o gerente da GCMA, a fiscalização e a operação de trânsito são atos de prevenção e repressão que visam ao controle e cumprimento da legislação, a fim de garantir o direito de um trânsito mais seguro para todos. “A capacitação com certeza irá fortalecer a fiscalização e proporcionar mais segurança às pessoas que transitam nas vias do município de Anchieta”, destacou Nogueira.

