Grande favorito da Copa Libertadores conhecido após definição das semifinais

A Copa Libertadores está chegando ao seu ato final. As quartas de final da Copa Libertadores foram ultrapassadas e os jogos das semifinais são conhecidos. Com esta situação definida, a Betano já escolheu o grande favorito da competição. No começo essa casa de apostas colocou Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro no G3 dos principais candidatos. Depois da eliminação do Atlético, essa classificação ficou mais afunilada. Conheça o grande favorito.

Nas semifinais da Libertadores, estarão três times brasileiros e um argentino na briga. Desse jeito, teremos uma final 100% brasileira e uma luta entre Brasil e Argentina, os dois países de maior tradição nas competições continentais da América do Sul. A final promete ser espetacular, sendo que o jogo vai acontecer no dia 29 de outubro no Estádio Monumental de Guayaquil, podendo haver a mesma final que na última edição.

O Palmeiras é o campeão das duas últimas edições, e o time tem a melhor campanha da história da competição. Invicto na Copa Libertadores há 18 jogos, igualando um recorde de invencibilidade do Atlético Mineiro, que curiosamente foi a equipe superada pelo Verdão nas quartas de final. Mas nem assim o Palmeiras é o grande favorito segundo a Betano, uma vez que a casa de apostas coloca o time comandado por Abel Ferreira apenas na segunda colocação, com um odd de 2.30.

Desse jeito, o Flamengo é o time apontado pela Betano como o grande favorito ao título, com odds de 2.00, principalmente pela qualidade de seu elenco e pela regularidade alcançada nos últimos anos na competição. Caso avance, o rubro-negro chegará a final pela terceira vez nos últimos 4 anos. Se os dois grandes favoritos se classificarem, teremos a reedição da última final da competição, ganha pelo Palmeiras por 2 a 1 na prorrogação.

O terceiro favorito de acordo com a Betano, com odd de 7.75 é o Athletico Paranaense, fechando um pódio de principais candidatos 100% brasileiro. O atual campeão da Copa Sul-Americana, é a única equipe entre os quatro times da semifinais que não possui o título da Libertadores. A equipe treinada por Luís Felipe Scolari vai ter a difícil missão de derrubar o atual bicampeão continental em título, Palmeiras.

Com odd de 12.50, o Vélez Sarsfield é o grande “azarão” das semifinais. A desconfiança das casas de apostas também vem do fato dos argentinos enfrentarem aquele que colocam como o grande favorito da competição, o Flamengo. Aliás, na página Betano apostas, o Sportytrader faz uma avaliação muito positiva às probabilidades apresentadas nessa casa de apostas, que muitas vezes acabam se justificando. Por outro lado, o Vélez é a grande surpresa até ao momento, tendo eliminado um dos principais favoritos, o River Plate. O Flamengo está prevenido!

