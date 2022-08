Futebol Amador: oito times vão disputar Campeonato em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 93

Em setembro, começa o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro de 2022 e oito equipes disputarão o título. A abertura está marcada para o dia 18, às 13h, no estádio do Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica.

Os times que se inscreveram para participar são: Botafogo do Gilson Carone; Bandeirante da Praça da Bandeira; Zumbi F.C.; Unidos do Bela Vista; Santos do Zumbi; Master do Bela Vista; Santos Dumont (Aeroporto) e Juventude do Zumbi.

Na última terça-feira (23), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), organizadora do campeonato, realizou um Congresso Técnico para as equipes inscritas. No evento, foram apresentados o regulamento, o calendário e outras informações sobre a competição, que é voltada para atletas maiores de 18 anos. Além disso, foram definidos os jogos da primeira rodada.

Nesta edição, o campeonato terá dois grupos, com quatro equipes em cada, disputando em duas categorias: aspirante e principal. Classificam-se para a fase semifinal os dois primeiros colocados de cada grupo. Serão 15 partidas até a grande final.

Os jogos serão disputados, até outubro, em quatro campos: do bairro Coronel Borges; do Itabirense (São Luiz Gonzaga); do Grêmio Santo Agostinho (Vila Rica) e do Santos Dumont (Aeroporto).

“Com muita satisfação, estaremos retomando o Campeonato Municipal. Ano de Copa do Mundo tem de ter esse evento, que muito contribui para o esporte em nossa cidade, fomenta a economia e valoriza os nossos jogadores”, disse o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

