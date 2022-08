Finalista do Prêmio Jabuti lançará livro em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 17

Finalista do Prêmio Jabuti (um dos mais importantes da literatura nacional), na categoria Crônica, em 2021, o escritor carioca Henrique Rodrigues lançará em Cachoeiro, na próxima quinta-feira (11), “O livro na estrada: leitura, leitores e vida literária”.

Será às 19h, no Centro Operário e de Proteção Mútua (rua 25 de Março), dentro da programação da sexta edição do LiteraNewton, evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em comemoração ao aniversário do escritor cachoeirense Newton Braga (1911-1962).

Com mais de 20 livros publicados, Henrique reúne em sua mais nova obra seus escritos sobre o que viu e viveu da produção cultural em literatura, levantando questionamentos e pontos de vista sobre o fazer literário, em suas mais variadas dimensões.

Rodrigues foi um dos escritores participantes das mesas virtuais da 8ª Bienal Rubem Braga, realizada pela Prefeitura de Cachoeiro em maio, e destaca a expectativa para o lançamento na cidade.

“Foi muito bom ter participado da Bienal. Estar pessoalmente com esse povo tão acolhedor de Cachoeiro será um grande momento. Ainda mais para realizar o primeiro lançamento desse livro tão importante para a minha carreira”, afirma.

No LiteraNewton, Henrique também ministrá uma oficina de poesia para estudantes e participará da roda de conversa com o tema “Como escrever humor nos dias de hoje”.

“Estamos muito felizes e honrados por Henrique Rodrigues ter escolhido Cachoeiro para fazer o lançamento de sua nova obra. Sua presença abrilhanta as comemorações pelo aniversário de Newton Braga, nosso querido poeta, tão importante para a construção da identidade cultural cachoeirense”, frisa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Confira a programação completa do 6º LiteraNewton:

8 a 14 de agosto

– Casa dos Braga

12h às 18h – Visita Guiada Afetiva “Newton Braga” (segunda a sexta)

9h às 15h – Visita Guiada Afetiva “Newton Braga” (sábado e domingo)

Agendamento: 3155-5258.

8 de agosto

– Casa dos Braga

12h – Inauguração da exposição itinerante “Newton Braga, entre seus amores”, com renovação de acervo.

9 de agosto

– Redes sociais da Prefeitura e canal do YouTube da Semcult

12h – Lançamento do episódio 2 do documentário “Prosa e Poesia por Marília e Rachel Braga” da visita ao Rio de Janeiro, à casa de Marília e Rachel Braga”, filhas do escritor, gravado no ano de 2021

10 de agosto

– Casa dos Braga

19h – Sarau literário

11 de agosto

– Centro Operário e de Proteção Mútua

10h e 13h – Oficina de poesias com o escritor Henrique Rodrigues (RJ)

19h – Roda de conversa “Como escrever humor nos dias de hoje” e lançamento do livro “O livro na estrada”, com o escritor Henrique Rodrigues (RJ)

