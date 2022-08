Fim dos acidentes! Obra no acesso à Avenida Jones dos Santos Neves resolveu problema antigo

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 177

A partir desta terça-feira (30), o portal AQUINOTÍCIAS.COM inicia a série “O desenvolvimento passa por aqui!”, que tem o objetivo de mostrar o que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim vem realizando nos últimos anos para atrair novos investimentos e melhorar a vida dos moradores. Quais obras e melhorias foram realizadas?

A proposta é mostrar aos cachoeirenses de que forma a cidade vem se preparando nos últimos anos e o que ficará de legado, exaltando que o município de Cachoeiro de Itapemirim se transformou de maneira próspera e cresceu de forma econômica e transparente.

No primeiro episódio, trazemos a intervenção feita no acesso à Avenida Jones dos Santos Neves, pela Linha Vermelha, na altura do bairro São Francisco de Assis. Uma obra que colocou fim aos acidentes registrados no local, melhorou o tráfego de veículos e ainda trouxe segurança para os pedestres.

Confira no vídeo!

