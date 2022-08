Felipe Rigoni lança candidatura e destaca prioridades do futuro Congresso

Por Redação - Redação 3

O deputado federal Felipe Rigoni, candidato à reeleição pelo União Brasil com o número 4404, lançou sua candidatura na noite da quinta-feira (26) em evento na Praia do Canto, Vitória. Ele fez um balanço de seu mandato e apontou prioridades do Brasil para os próximos quatro anos.

“Temos três grandes prioridades para o país. A primeira é reduzir a pobreza e a desigualdade, ampliando os programas de transferência de renda, aliado a uma educação empreendedora, para qualificar as pessoas. Precisamos fazer as 2 coisas: dar o peixe e ensinar a pescar”, disse Felipe Rigoni.

“Precisamos também alavancar a economia para gerar novas oportunidades. Para isso, precisamos de reformas como a tributária e de mais liberdade econômica para o empreendedor. E a terceira prioridade é uma reforma educacional e tecnológica, para preparar nossa população para as inovações como a indústria 4.0”

Indignação

Felipe Rigoni relembrou sua trajetória. Ficou cego aos 15 anos e escolheu seguir em frente. Se formou em Engenharia de Produção em Ouro Preto, como o melhor aluno da turma, e fez políticas públicas em Oxford, Inglaterra. Preparou-se para a vida pública.

“A indignação é que me move. Por isso decidi entrar para a política, para mudar o sistema por dentro do sistema. Não podemos aceitar milhões de pessoas sem um mínimo para viver, enquanto políticos ganham dinheiro em benefício próprio”.

Ele apresentou alguns dados que de fato devem causar indignação: “Como aceitar o absurdo que é ter 35 milhões de pessoas no Brasil vivendo sem água tratada e cerca de 100 milhões sem acesso à coleta de esgoto? Isso é revoltante. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, mas está em 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados. Mais de 700 mil crianças entre 6 e 12 anos estão fora das escolas. Isso é duas vezes a população de Vitória.”

Um balanço

A indignação diante desse cenário motivou sua atuação na Câmara dos Deputados. Ele foi o vice-presidente da Comissão que discutiu o Marco Legal do Saneamento, foi o relator do PL de Governo Digital e teve sete projetos de lei aprovados.

“O novo marco do saneamento vai representar mais de 700 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos e vamos universalizar o serviço até 2033. Fui relator do Fundeb, o maior financiamento da educação brasileira, ampliando os recursos para o setor. Somente no Espírito Santo serão mais R$ 130 milhões por ano”.

Em seu mandato, Felipe adotou o Edital de Emendas: o cidadão capixaba é que decidiu, por meio de votação popular, onde cada recurso de emenda parlamentar seria aplicado. Ele destinou mais de R$ 100 milhões para o Estado. Abriu mão de auxílio saúde e economizou R$ 1,4 milhão dos cofres públicos, de verba de gabinete.

Voluntários

“Precisamos do apoio de vocês para continuar esse trabalho. Nossa campanha é baseada em atuação de voluntários. Convido vocês a serem voluntários nesta jornada. Acredito que a forma como se ganha determina a forma como se governa, como se exerce o mandato. Fui eleito com total liberdade para defender minhas propostas e vamos seguir assim, com o apoio de vocês”.

Entre os participantes do encontro nesta quinta-feira estavam candidatos a deputado estadual do União Brasil, como Sandra Freitas, Deninho, Denize Izaita e Rodrigo Vervloet, além do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, candidato ao Senado pelo Republicanos com o número 100, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Neste final de semana ele visitará municípios do Sul, entre eles Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Rio Novo do Sul, além de Guarapari, na Grande Vitória.

Em seu mandato, Felipe destinou R$ 7,4 milhões para a Região Sul, sendo R$ 5,4 milhões somente para a saúde.

