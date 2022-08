Feira da Bondade, em Cachoeiro, terá entrada solidária e estacionamento gratuito

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 71

Advertisement

Advertisement

Maior evento filantrópico do estado, a 37ª Feira da Bondade de Cachoeiro vai incentivar o público a colaborar com o combate à insegurança alimentar no município, aderindo à entrada solidária. Quem comparecer ao evento, no Parque de Exposição, no bairro Aeroporto, de 9 a 11 de setembro, poderá doar um quilo de alimento não perecível.

Continua depois da publicidade

Os donativos arrecadados serão destinados ao Banco de Alimentos, que distribui cestas de alimentos a famílias em vulnerabilidade social e a organizações de assistência social.

Outra medida anunciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), organizadora do evento, é o estacionamento gratuito para os visitantes. “Com isso, queremos agregar ao evento mais um fator que ajuda a atrair as famílias, para que prestigiem e apoiarem as instituições sociais participantes”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

A Feira da Bondade tem como principal objetivo ajudar as entidades filantrópicas participantes a angariarem recursos para manutenção de seus trabalhos sociais, por meio da comercialização de comidas e bebidas. Nesta edição, que terá o tema “Fazer o bem faz bem”, participarão 35 organizações.

Continua depois da publicidade

Programação

Além da diversificada oferta gastronômica preparada pelas entidades participantes, a Feira terá uma programação cultural com shows, atrações para o público infantil, homenagens e parque de diversões. As atrações serão divulgadas nos próximos dias.

Confira as entidades participantes

Arteluz

Associação de Proteção e Assistência às Condenadas (APAC Feminina)

Associação Pais de Autistas de Cachoeiro de Itapemirim (APACHES)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim (APAE)

Associação de artesãos de Cachoeiro de Itapemirim (Arteci)

Associação dos Surdos de Cachoeiro (Assurci)

Associação Beneficente Evangélica Cachoeirense (Assobec)

Associação Teatral de Cachoeiro (Asteca)

Cáritas Diocesana da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH)

Comunidade Beneficente Espírita do Amor (COBEA)

Comunidade Nossa Senhora Aparecida Monte Belo

Criança Feliz Brinquedo Sim

Criança Feliz Le Pesto

Encontro conjugal Paróquia São Pedro

Espaço Criança Feliz

Estrela do Norte Futebol Clube

Federação das Associações e Movimentos Populares (FAMMOPOCI)

Festa das Crianças Coramara

Grupo Escoteiro Baden-Powel

Grupo Folclórico Tsunami

Igreja Assembleia de Deus Manancial de Bênçãos

Igreja Missionária Canaã

Igreja Evangélica Missionária Vale das Bênçãos

Natal Solidário

Núcleo Pedra

Paróquia Nossa Senhora da Graça

Programa de Promoção e Assistência Social Casa Verde

Projeto Bem-Me-Quer Feliz

Projeto Mova-se

Projeto Nossa Criança

Rotary Club de Cachoeiro de Itapemirim

Santa Casa de Misericórdia

Projeto Renascer em Cristo

Hospital Infantil

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].