Feira da Bondade de Cachoeiro está de volta: evento é confirmado para setembro

Por Redação - Redação 140

Advertisement

Advertisement

A grande festa da solidariedade está de volta em Cachoeiro de Itapemirim. De 9 a 11 de setembro, a Prefeitura realizará a 37ª edição da Feira da Bondade, um dos maiores e mais tradicionais eventos de filantropia do estado, que não ocorreu nos últimos dois anos, em função da pandemia.

Continua depois da publicidade

Cerca de 50 organizações sociais devem participar da feira, no Parque de Exposição da cidade, podendo arrecadar fundos para manutenção das suas atividades, por meio da comercialização de comida e bebida para os visitantes.

O tema do evento, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), será “Fazer o bem faz bem”. O objetivo é estimular o voluntariado, possibilitando que as famílias cachoeirenses tenham contato com as instituições participantes e conheçam os trabalhos filantrópicos que são realizados na cidade.

“A Feira da Bondade é um importante meio que essas instituições têm para dar visibilidade aos seus trabalhos. Estamos felizes por trazer de volta esse evento que já faz parte da história de Cachoeiro. Esperamos que toda população compareça para apoiar essas organizações, que desenvolvem ações sociais muito relevantes”, disse a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

Continua depois da publicidade

“É com muita alegria que anunciamos a retomada da Feira da Bondade, após dois anos sem podermos realizá-la. A solidariedade é um traço marcante do povo cachoeirense e, por isso, tenho certeza que será grande a mobilização para o evento, fazendo desse retorno um momento muito especial, de valorização, de gratidão e de incentivo às instituições participantes”, afirmou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Programação

A programação do evento ainda está sendo fechada, mas, além da diversificada oferta gastronômica proporcionada pelas entidades participantes, a Semdes antecipa que haverá apresentações musicais e atrativos para o público infantil, como brinquedos, cosplayers de personagens de desenhos e filmes e a 4ª Corrida Kids da Bondade, que abrirá inscrições em breve.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].