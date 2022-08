Faixas elevadas vão melhorar segurança e acessibilidade em avenida de Cachoeiro

Por Redação - Redação 35

A Prefeitura de Cachoeiro está realizando a instalação de faixas elevadas na avenida Ubaldo Caetano Gonçalves, localizada entre os bairros Ibitiquara e Independência, que recentemente ganhou asfalto novo (recapeamento) e teve alterações no trânsito.

Também conhecida como lombofaixa, o item de segurança é construído acima do nível da rua, aumentando a segurança dos pedestres ao realizar a travessia e, também, contribuindo com a acessibilidade de pessoas com dificuldades de locomoção.

Ao todo, serão construídas sete faixas. A primeira delas já está pronta, instalada próximo ao Tiro de Guerra. As demais serão posicionadas próximas ao antigo Detran, ao colégio Jesus Cristo Rei, ao Fórum e no cruzamento com as ruas Narciso Bufolo e Almirante Tamandaré. Nas próximas semanas, toda a via ganhará nova sinalização.

Fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (Semo), a instalação das faixas elevadas é realizada por uma empresa contratada via processo licitatório, em acordo com projeto técnico elaborado pela secretaria municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb).

“Além de oferecer mais segurança e acessibilidade ao pedestres, as faixas elevadas também diminuem os riscos de acidentes, pois são instaladas próximas a entroncamentos de ruas com grande fluxo, e fazem com que os condutores reduzam a velocidade ao transporem essas vias”, destaca o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente de Cachoeiro, Alexandro da Vitória.

