Fã devolve colar do cantor Gusttavo Lima arrancado durante show

Após toda a repercussão por Gusttavo Lima ter tido seu cordão ‘arrancado do pescoço’ enquanto cumprimentava a plateia durante um show no Maranhão, no último domingo (30), a fã responsável resolveu se manifestar na intenção de devolvê-lo para o cantor.

A moça, que preferiu não se identificar na internet, procurou a cantora Karol Sampaio para intermediar a entrega. Karol contou em seu Instagram na noite da última terça-feira (2) como que a jovem entrou em contato com ela para pedir ajuda.

A cantora gravou um vídeo com o cordão em mãos e explicou a história. “Está aqui, gente, o colar do Gusttavo Lima. A menina me entregou no final da tarde. Consegui encontrar com ela, e aí estou indo deixar com um menino da equipe do Gusttavo Lima. A menina queria muito entregar. Queria muito que eu a ajudasse a entregar para ele, né”, afirmou.

Ela também esclareceu que a fã não tinha a intenção de roubar o colar, mas que na euforia para abraçar o cantor, puxou o cordão que acabou arrebentando.

“Ela está super envergonhada com toda situação. Ela puxou porque ela queria falar e beijar ele, abraçar ele. Quando vê o artista assim, as pessoas enlouquecem, né? E ela o puxou pelo colar”, declarou.

Vídeo viralizou na internet

O ‘Embaixador’ desceu do palco durante seu show no Maranhão para cumprimentar o público. Um vídeo que repercutiu na internet mostra o cantor se aproximando da plateia, cercado de seguranças, quando é puxado com força por um dos fãs.

Nesse momento, o objeto é retirado rapidamente. Os seguranças e o cantor não perceberam o ocorrido naquele instante

O momento foi flagrado por uma mulher que estava próxima no momento da ação. “E eu que fui tietar o Gusttavo Lima e presenciei uma fã roubando o colar dele. Ele só pediu calma e os seguranças nem perceberam”, dizia a legenda da filmagem.

