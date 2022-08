Exposição sobre Newton Braga tem acervo ampliado em Cachoeiro; veja a programação

Por Redação - Redação 15

Inaugurada em 2021, a exposição permanente “Newton Braga: entre seus amores” ganhou novas peças que ajudam a contar detalhes significativos da vida de um dos filhos mais ilustres de Cachoeiro. As novidades no acervo foram disponibilizadas na Casa dos Braga nesta segunda-feira (8), como parte do 6º LiteraNewton, programação cultural que celebra os 111 anos do nascimento do escritor.

Entre os itens adicionados estão documentos pessoais, textos do autor feitos ainda na infância, trabalhos realizados com sua esposa, Isabel Braga, e registros da participação de Newton nas atividades da antiga Rádio Cachoeiro.

O acervo já contava com fotografias e documentos cedidos por familiares do escritor, além de textos de jornais e revistas e livros escritos por Newton.

“Esses novos elementos enriquecem a experiência dos visitantes na Casa dos Braga, que podem conhecer ainda melhor essa personalidade tão importante para a história de Cachoeiro”, frisa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

A exposição está aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. A Casa dos Braga fica na rua 25 de Março, Centro. A entrada é gratuita.

Confira a programação

8 a 14 de agosto

– Casa dos Braga

12h às 18h – Visita Guiada Afetiva “Newton Braga” (segunda a sexta)

9h às 15h – Visita Guiada Afetiva “Newton Braga” (sábado e domingo)

Agendamento: 3155-5258.

9 de agosto

– Redes sociais da Prefeitura e canal do YouTube da Semcult

12h – Lançamento do episódio 2 do documentário “Prosa e Poesia por Marília e Rachel Braga” da visita ao Rio de Janeiro, à casa de Marília e Rachel Braga”, filhas do escritor, gravado no ano de 2021

10 de agosto

– Casa dos Braga

19h – Sarau literário

11 de agosto

– Centro Operário e de Proteção Mútua

10h e 13h – Oficina de poesias com o escritor Henrique Rodrigues (RJ)

19h – Roda de conversa “Como escrever humor nos dias de hoje” e lançamento do livro “O livro na estrada”, com o escritor Henrique Rodrigues (RJ)

