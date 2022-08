Evair de Melo destina investimentos de mais de R$ 2 bilhões para os municípios capixabas

Por Redação - Redação 8

Durante os dois mandatos do deputado federal Evair de Melo (PP-ES), de 2015 até a presente data, especialmente na condição de vice-líder do Governo na Câmara, já articulamos a destinação de centenas de emendas individuais; a liberação de inúmeros recursos federais na modalidade de convênios, de auxílios emergenciais e de repasses orçamentários para todas as cidades do Espírito Santo – que na soma geral totalizam mais de R$ 2 bilhões.

Destes R$ 2 bi, somente para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 – uma fase complicada para todo o Brasil e o mundo, em que a saúde pública entrou em estado de emergência e toda a sociedade enfrentou períodos de medo, desemprego, isolamento social, perdas de entes queridos e restrições das atividades econômicas–, nós conseguimos garantir para os capixabas repasses que totalizam R$ 1.308.651.568,09.

Para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, o deputado conseguiu garantir recursos que somam R$ 9.169.073,00 e que foram investidos na aquisição de equipamentos hospitalares, no custeio do dia a dia e na manutenção de serviços de média e alta complexidades; além de 20 leitos de UTI para pacientes com Covid-19.

Outros R$ 709.541.994,81 foram repassados na modalidade de recursos de emendas, para aquisição de máquinas e equipamentos para os municípios capixabas, e também para investimentos em agricultura, defesa civil, infraestrutura, inclusão digital (internet gratuita), custeio do dia a dia da saúde, construção e ampliação de escolas, ações de cidadania, assistência social e segurança pública, além de projetos culturais e esportivos, eventos de negócios, aplicação de Revsol e reparação de estradas rurais, dentre outras melhorias.

Na região Sul, por exemplo, são destacados alguns repasses importantes que ajudamos a viabilizar, como o de R$ 80 milhões para o enfrentamento da pandemia de Covid-19; o de R$ 8,6 milhões para a Santa Casa de Cachoeiro e o de R$ 8 milhões para obras de reforma, ampliação e modernização do maior pavilhão coberto do Espírito Santo: o Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

Investimentos no Sul Capixaba

O deputado também garantiu para a ampliação de vários centros de eventos, como o Morangão (Pedra Azul), o Cafezão (Brejetuba) e o Geraldo Santos (Alegre), buscando incentivar a realização de eventos, movimentar a economia e gerar emprego e renda nos municípios do Sul capixaba durante o ano todo.

Ainda por meio das articulações políticas e parlamentares de Evair de Melo junto ao Governo Federal, foram viabilizados recursos para as seguintes obras: construção de novas estruturas para o parque de exposições da comunidade de Empoçado, em Afonso Cláudio; construção do Galpão do Cavalo, em Rio Novo do Sul; modernização do Pavilhão Leiteiro do Parque de Exposições Lourival Lougon Moulin, em Jerônimo Monteiro, e construção do Galpão de Exposições Agropecuárias de Dores do Rio Preto.

A atuação de Evair como vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara também resultou na destinação de recursos para a construção de banheiros e a ampliação do Centro de Eventos Cícero Correia de Lima, em Castelo; para a construção de um novo pavilhão no Parque de Exposições Dionísio Jose da Costa, em Mimoso do Sul; e para obras de reforma e ampliação do Pavilhão Multiuso de Santa Teresa.

Outra grande inovação do movendo do deputado no Espírito Santo por meio do programa ‘Wifi Brasil’, do Governo Federal. Até agora já instalamos 588 antenas de internet gratuita de alta velocidade, com sinal aberto, em escolas, comunidades, associações e espaços públicos de municípios de todas as regiões capixabas. E vamos chegar ao fim do ano com mais de 700 pontos no total.

Através do trabalho junto ao Incra, Evair também está regularizando a situação fundiária de pequenos agricultores familiares que vivem em diversos assentamentos no Estado. Até o final deste ano, entregaremos títulos de propriedades rurais para um total de 2.075 famílias. Esta é a maior titulação de toda a história do Espírito Santo.

Já para amenizar o sofrimento da população dos municípios flagelados pelas chuvas e enchentes ocorridas no Estado ao longo dos nossos dois mandatos (de 2015 a 2022), foram destinados recursos de emendas, a título de auxílio emergencial, que já somam o total de R$ 13.316.401,91.

Esses recursos federais foram aplicados no restabelecimento de serviços essenciais, na prevenção de desastres em áreas de risco; no apoio humanitário às famílias mais prejudicadas e na reconstrução da infraestrutura urbana das seguintes cidades: Irupi, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro, Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Iconha, Ibatiba, Ibitirama, Muniz Freire, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

No final do ano passado e início deste ano, após as últimas enchentes que assolaram a população capixaba, o deputado conseguiu que o Governo Federal reconhecesse a situação de emergência dos municípios mais atingidos no Estado. Esta ação possibilitou a distribuição de 21 mil cestas básicas e o repasse de R$ 440 mil para ações socioassistenciais de amparo às famílias de 10 municípios, que ficaram em situação de maior vulnerabilidade.

Confira, abaixo, o valor dos recursos e o número de cestas básicas destinadas a cada cidade capixaba já beneficiada pelo Governo Federal neste ano:

CIDADE VALOR DO REPASSE Nº DE CESTAS BÁSICAS Alegre R$ 39.824,77 1.355 Barra de São Francisco R$ 38.878,35 2.100 Guaçuí R$ 47.712,12 1.400 Ibatiba R$ 34.900,00 385 Iconha R$ 24.916,09 1.000 Santa Teresa R$ 35.157,90 1.380 São José do Calçado R$ 23.700,00 1.150 São Mateus R$ 89.952,00 6.350 Vargem Alta R$ 29.100,00 350 Viana R$ 75.900,00 5.530

