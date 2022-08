Estão abertas as inscrições para a caminhada turística no interior de Cachoeiro; saiba como participar

Por Redação - Redação 16

No dia 25 de setembro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim vai promover mais uma edição da “Caminhada de Miguel a Miguel”. O passeio turístico e sustentável terá um trajeto de oito quilômetros entre a Igreja São Miguel Arcanjo, no distrito de Itaoca, e a localidade de Usina São Miguel, no distrito de São Vicente.

A atividade começará às 6h30, com café da manhã comunitário, seguido por exercícios de aquecimento e alongamento. Às 7h, os participantes iniciarão a caminhada, que tem como principal atrativo as belezas naturais da região. Para organizar a ação, a Semcult conta com a parceria das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semma), e Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

Para participar, basta se inscrever, de forma gratuita, via formulário eletrônico – bit.ly/miguelxmiguel. Também é possível fazer inscrição de modo presencial, na sede da Semcult (avenida Beira Rio, nº 101), de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Os inscritos terão direito a transporte gratuito para ida – saindo às 5h30, da Rodoviária do Interior, na Beira Rio – e volta. No dia da caminhada, os participantes devem usar roupas leves, além de levar garrafinhas de água e, se quiserem, frutas e barras de cereal.

O evento visa impulsionar a atividade turística no interior e aproximar a população urbana e a do campo, incentivando a conservação do patrimônio natural e cultural. A ação ainda oportuniza a celebração de datas marcantes: Dia da Árvore (21 de setembro), Dia Mundial do Turismo (27 de setembro) e Dia de São Miguel Arcanjo (29 de setembro).

“Esta é a segunda edição desta caminhada que ficou marcada como uma grande experiência para quem foi na primeira edição. As paisagens são deslumbrantes e o caminhante encontra oportunidade de descansar a mente descobrindo e apreciando as belezas de uma das mais belas regiões de nossa área rural”, informou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

