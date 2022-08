Escolinha de futebol do Estrela do Norte em Cachoeiro destina 10% das vagas para bolsistas

Por Redação - Redação 21

Em uma cidade como Cachoeiro de Itapemirim, com mais de 200 mil habitantes, é possível encontrar muitos talentos, principalmente no futebol. O esporte, que é uma paixão nacional, também faz parte da história deste município onde muitos são torcedores do Estrela do Norte.

Visando oportunizar e fortalecer o esporte na cidade, a escolinha de futebol do Alvinegro oferece 10% das vagas para bolsistas. Atualmente, são 76 alunos pagantes e cinco bolsistas.

As aulas são realizadas toda terça e quinta, no Sumaré, pela manhã das 8h às 9h e a tarde, das 15h30 às 16h30, para alunos de 6 a 13 anos.

Por meio do esporte os alunos conseguem aprender sobre dedicação, disciplina, educação e respeito, ou seja, a modalidade contribui para construção de valores. Por isso, disponibilizar vagas sociais é tão importante.

O professor Ricardo Zanotelli reforça valores como trabalho em equipe, honestidade e perseverança.

“Trabalhar o social na escolinha é um dos nossos principais objetivos, além de trabalhar a parte física, promovemos a convivência em grupo e atividades que ajudam no crescimento pessoal de cada um”, explicou.

“Fiquei muito feliz porque deram essa oportunidade para que o meu filho possa correr atrás do sonho dele de ser goleiro, quero muito que ele siga esse caminho”, afirmou Vanessa Braga, mãe de um dos atletas bolsistas.

Para mais informações basta entrar em contato por meio do telefone (28)99987-1675.

