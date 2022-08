Escolinha de futebol do Estrela do Norte abrirá mais turmas a partir de setembro; inscrições estão abertas

Por Redação - Redação 34

A partir de setembro, o Estrela do Norte abrirá mais duas turmas para alunos que desejam participar da escolinha de futebol do clube. As aulas serão realizadas toda segunda e quarta, das 15h30 às 16h30, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

As novas turmas atenderão crianças de 5 a 10 anos, a partir do dia 12 do próximo mês. Os interessados já podem se inscrever, pois as vagas são limitadas.

Para participar é simples, basta entrar em contato por meio do telefone (28) 99987-1675 ou ir até à secretaria do Sumaré, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e fazer a inscrição. A mensalidade, no valor de R$ 90, deve ser paga no dia da matrícula.

“A criação de mais turmas vai oportunizar crianças mais novas, pois atualmente a escolinha funciona toda terça e quinta, com alunos de 6 a 13 anos. Além disso, temos muita procura para alunos da faixa etária de 5 anos e isso nos motivou”, afirmou o coordenador da escolinha e diretor de futebol, Anderson Grasseli.

