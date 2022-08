Escolas municipais de Guaçuí participam de coleta de óleo usado em suas residências

Por Marcos Freire - Marcos Freire 15

Advertisement

Advertisement

As escolas municipais de Guaçuí vão participar da coleta de óleo de cozinha usado no município. A ação é fruto de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semmam) e de Educação (Seme). A primeira instituição a aderir à iniciativa foi a Escola Municipal Deocleciano de Oliveira que já apresentou os primeiros resultados.

Continua depois da publicidade

Nesta escola, já foram coletados 120 litros de óleo em apenas uma semana. Como vai acontecer na campanha em todas as escolas, os alunos coletam o óleo em garrafas pet em suas residências e levam para a unidade de ensino. Esse produto é, então, comprado por uma empresa do Rio de Janeiro que recolhe o produto na escola. O dinheiro angariado com a venda fica na instituição e seu investimento é decidido com a participação dos alunos.

Segundo informações da Semmam, o objetivo da iniciativa é conscientizar as crianças sobre a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, pensando na atual e também futuras gerações. “Apenas um litro de óleo despejado no esgoto tem potencial para poluir 25 mil litros de água, além de encarecer o tratamento e ocasionar obstrução das redes”, enfatiza o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins.

O secretário relata que, em Guaçuí, todo óleo de cozinha usado é destinado para Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e, agora, está sendo realizada essa campanha com os alunos das escolas municipais. “A destinação final do óleo de cozinha é muito importante, pois quando descartado inadequadamente nas residências, além de causar entupimentos nos canos, automaticamente, contamina o solo, plantas e mananciais, podendo chegar até os lençóis freáticos”, esclarece.

Continua depois da publicidade

Já o diretor da Escola Deocleciano de Oliveira, Francisco de Assis Rezende Rodrigues coloca que “a sustentabilidade deve estar articulada com a educação ambiental nas escolas”. “O objetivo é gerar, nos jovens, uma sensibilização ecológica e oportunizar conhecimentos que possam mudar comportamentos para um futuro melhor”, destaca.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].