Escolas municipais de Cachoeiro recebem notebooks para alunos

Por Redação - Redação 54

Advertisement

Advertisement

Em Cachoeiro, as escolas municipais que atendem turmas do 1° ao 9° ano do ensino fundamental terão chromebooks (notebooks) para os alunos. A Secretaria Municipal de Educação iniciou a entrega dos equipamentos, nesta sexta-feira (26), em cerimônia realizada na Emeb “Prof. Pedro Estellita Herkenhoff”, no bairro BHN de Baixo.

Continua depois da publicidade

São, ao todo, 1.800 computadores, para 46 unidades escolares. O investimento na aquisição dos equipamentos é de mais de R$ 3 milhões.

O recurso tecnológico poderá ser utilizado nas aulas de todas as disciplinas, dinamizando as atividades pedagógicas e enriquecendo a aprendizagem. Visitas virtuais a museus e cidades antigas durante aulas de história, vídeos e jogos voltados à alfabetização e uso de imagens interativas para melhor compreensão dos conteúdos de ciências são algumas das possibilidades.

Os professores passarão por formação para explorarem, da melhor forma, as potencialidades do equipamento. A novidade foi bem recebida pelos alunos.

Continua depois da publicidade

“Achei muito bom. Vai nos fazer ter mais atenção, interesse nas aulas. Ajudará na hora de aprender”, avalia Ágatha Pacheco, estudante do 8° ano.

A secretária de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens, destaca que é fundamental sempre buscar ferramentas que potencializem o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de saberes e habilidades dos alunos. “Precisamos acompanhar a evolução tecnológica para oferecer um ambiente escolar sempre interessante e atrativo”, salientou.

O prefeito Victor Coelho participou da entrega e enumerou alguns dos investimentos mais recentes feitos na rede municipal de ensino.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Nossos alunos merecem essa conquista, que vai agregar muito ao aprendizado. É mais uma grande entrega para área da educação. Já adquirimos notebooks para os professores, estamos atualizando o piso salarial desses profissionais, melhoramos nossos prédios escolares, estamos investindo em conectividade. E seguiremos fazendo para garantir uma educação pública cada vez melhor”, ressaltou.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].