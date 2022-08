Escola profissionalizante oferta curso de Libras gratuito em Cachoeiro

Por Redação - Redação 17

A Microlins Cachoeiro está com uma oportunidade incrível! É o curso de Língua Brasileira de Sinais – Libras, 100% gratuito. Disponível na modalidade on-line, com carga horária de 60 horas, o curso tem tempo de duração de três meses.

Para se inscrever basta acessar a página da Microlins na internet, endereço www.microlins.com.br, link cursos gratuitos e preencher a matrícula, escolhendo a Microlins Cachoeiro para retirada gratuita do certificado.

Ao concluir as aulas, o aluno conseguirá o seu autodesenvolvimento na aplicação de Libras de uma forma dinâmica, proporcionando destaque no ambiente profissional e promovendo a cidadania a aptidão, em lidar com as pessoas que dependem dessa língua em suas atividades diárias.

A Microlins foi reconhecida como uma das melhores marcas do país, pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), entidade sem fins lucrativos que possui mais de 1.200 associados pelo país e um dos valores pregados pela empresa é a promoção de oportunidades similares a todos.

“A linguagem de sinais além de trabalhar a inclusão pode também ser um diferencial para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, uma vez que as empresas precisam se preparar para atender clientes que possuem dificuldades”, disse Eliane Nunes, sócia da Unidade de Cachoeiro.

Para mais informações sobre esse e outros cursos, o telefone de contato é (28) 3511-9110.

