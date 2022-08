Enteado ameaça matar padrasto a facadas, em Cachoeiro, e acaba preso

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 293

Uma briga de família acabou na prisão de um rapaz, depois de ele ameaçar matar o padrasto com duas facas, nesta terça-feira (2). O caso ocorreu na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela própria vítima. O homem contou que o desentendimento com o enteado começou porque ele pediu ao rapaz que falasse mais baixo, uma vez que essa era a exigência do locatário do imóvel onde moram.

De acordo com a GCM, a vítima informou que depois de muitos xingamentos, o enteado teria dito que o mataria e, por isso, ele saiu da casa e chamou a Guarda Municipal. Quando os militares chegaram na residência, o suspeito estava deitado no sofá com duas facas, esperando pelo padrasto.

À GCM, a mãe do suspeito confirmou todo ocorrido e disse, ainda, que os dois não podem permanecer na mesma residência, isso porque eles se desentendem com frequência.

Mesmo com a presença dos agentes, o suspeito continuou ameaçando o padrasto. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

