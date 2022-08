Empresas podem apoiar a 37ª Feira da Bondade de Cachoeiro

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico (Semgov), publicou, nesta quarta-feira (24), o edital de chamamento público para credenciamento de empresas que queiram apoiar a realização da 37ª edição da Feira da Bondade, um dos maiores eventos filantrópicos do estado.

Continua depois da publicidade

Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), o evento será realizado de 9 a 11 de setembro, no Parque de Exposição do bairro Aeroporto. Ele tem como principal objetivo ajudar as entidades filantrópicas participantes a angariarem recursos para manutenção de seus trabalhos sociais, por meio da comercialização de comidas e bebidas.

As empresas interessadas poderão contribuir com contratação de apresentações musicais, serviços de comunicação visual e de remoção de emergência, além de materiais para a prova infantil Corrida da Bondade (medalhas, camisas e água).

A contrapartida será por meio de ações publicitárias, em que os apoiadores terão seus nomes ou logomarcas exibidos em materiais ligados ao evento.

Continua depois da publicidade

“A Feira da Bondade é uma grande união de esforços em prol da solidariedade. O sucesso desse evento, realizado há décadas, só é possível graças ao envolvimento de diversos atores da sociedade, por isso, convidamos os empresários a se juntarem a nós nessa nobre causa”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

O edital, com todas as informações e documentos para credenciamento, pode ser conferido no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais. As inscrições deverão ser feitas até o dia 31 de agosto na sede da Semgov, no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães, 2ª andar, Rua Brahim Antônio Seder, Centro.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].