Empreendimentos turísticos do entorno do Parna Caparaó podem entrar em Mapa Google da região

Por Marcos Freire - Marcos Freire 31

Advertisement

Advertisement

Empreendedores do turismo localizados em municípios que estão no entorno direto do Parque Nacional do Caparaó têm até 4 de setembro para serem incluídos no Mapa Google Customizado de Empreendimentos Turísticos, Produção Associada e Atrativos dos municípios unidos pela Estrada Parque. Esta é a data limite para fazer a inscrição e enviar fotos do empreendimento que pode participar.

Continua depois da publicidade

A iniciativa do Sebrae/ES, com o apoio das prefeituras de Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Iúna, visa aumentar a permanência e circulação interna de turistas e visitantes na região. O Mapa Google Customizado vai trazer informações dos empreendimentos visitáveis e atrativos turísticos desses municípios que compõem o entorno direto – com território dentro da região – do Parque Nacional do Caparaó.

Conforme informações do Sebrae/ES, o Mapa Google customizado ficará à disposição em formato digital e destina-se a pessoas que planejam sua vigem à região, mas principalmente, para turistas e visitantes que já estejam no território. Ou seja, a ideia é que essas pessoas tenham informações sobre todos os empreendimentos e isso os faça prolongar ainda mais a visita.

Para isso, os empresários que sejam parceiros do projeto poderão imprimir um QR Code e deixá-lo à disposição em seus empreendimentos ou disponibilizá-lo em suas redes de comunicação digital. Acessando este QR Code, o turista ou visitante poderá fazer a consulta sobre todos os empreendimentos e atrativos turísticos existentes na região do entorno direto do Parque Nacional do Caparaó.

Continua depois da publicidade

O Sebrae/ES coloca que a ação é gratuita para os empresários da área de abrangência da ação, bastando acessar este link e preencher a ficha apresentando o interesse em incluir o empreendimento no Mapa que não trará anúncios e nem propagandas. Só podem participar atividades turísticas, o que estará sujeito à validação da adequação do empreendimento dentro de comissão tripartite regional.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].