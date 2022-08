Em Marataízes, Casa Rosa realiza debate sobre amamentação em alusão ao Agosto Dourado

Por Redação - Redação 7

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na tarde da última segunda-feira (1), juntamente com a equipe técnica da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher “Ida Maria Zeltzer Gazzani” (Casa Rosa) um debate sobre a importância da amamentação e os seus devidos cuidados. A ação faz parte da campanha “Agosto Dourado – Mês da Amamentação”, que tem como objetivo a conscientização sobre essa etapa tão importante entre a mãe e o bebê.

“A Casa Rosa além de realizar todo atendimento médico necessário as mulheres, seja relacionado a saúde pessoal ou a gestação, também tem a função social, onde levamos as informações até as nossas pacientes. É de extrema importância para a mãe e para a criança esse vínculo através da amamentação, além do fato que o leite materno é ultra importante para o desenvolvimento saudável da criança”, afirmou a Diretora da Unidade, Mirella Mocelin.

A campanha Agosto Dourado visa sensibilizar sobre a importância da amamentação, para que ela seja reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Sendo que, o melhor alimento para qualquer bebê é o leite materno, principalmente se este for oferecido diretamente do seio. O leite materno auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas da criança: imunológico, neurológico e metabólico. Já para as mães, os benefícios são muitos, entre eles: melhor recuperação pós-parto e menor risco de câncer de mama.

