Eleições 2022: PRF apresenta ações de segurança para o TRE-ES

Por Redação - Redação 14

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, recebeu, na tarde da última terça-feira (24), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Amarilio Luiz Boni, que apresentou as ações de segurança em desenvolvimento pela PRF para garantir que as eleições 2022 sejam tranquilas no Estado, além de estreitar os laços e reafirmar os compromissos e ações entre as instituições.

O encontro, que aconteceu no gabinete da presidência do TRE-ES, contou com as presenças do juiz auxiliar da presidência, Delio Rocha Sobrinho; do juiz membro do pleno do TRE-ES, Lauro Coimbra Martins; e do superintendente substituto da PRF, inspetor Hélvio Souza Alves Júnior.

