Dr. Bruno Resende inicia a campanha para deputado estadual com ações em Cachoeiro

Foi dada a largada para a campanha eleitoral. O período de campanha está oficialmente liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os candidatos começam a se movimentar para conquistar os eleitores.

Em Cachoeiro, o candidato a deputado estadual Dr. Bruno Resende foi um dos que mais se destacaram no primeiro dia do período eleitoral. Durante o dia de ontem (16), ele fez caminhada com apoiadores no bairro Aquidaban. À noite, fez um adesivaço e bandeiraço na Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade.

“Estamos confiantes no nosso trabalho e queremos mostrar à população do Sul do Estado que temos um projeto de melhorar a saúde e dar mais dignidade para a nossa região. As caminhadas são importantes para ouvir as pessoas, conhecer de perto as demandas da população e fortalecer esse diálogo para que é essencial”, afirmou.

