Desmontes de rocha interditam trecho da BR-101 em Vila Velha

A Eco 101 realizará desmonte de rocha nos quilômetros 312,7 e 313,9, em Vila Velha, nesta quinta (04) e sexta-feira (05). O trecho é duplicado e as intervenções são necessárias para a correção de traçado da pista antiga existente. As operações ocorrerão às 14h, e durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de 15 minutos, em ambos sentidos.

Essa interdição é necessária por razões de segurança. Os desmontes serão realizados com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. O emprego desse material se dá por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.

Essas operações foram programadas em etapas a fim de minimizar os impactos no tráfego da rodovia.

É importante lembrar que em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária.

PROGRAMAÇÃO DE DESMONTE – kms 312,7 e 313,9

Tipo do desmonte: fragmentação de rocha com emprego de Pyroblast (gás expansivo)

Interdição: bloqueio total das pistas Norte e Sul (sem projeção de material detonado nas pistas)

Tempo de Interdição de pista:15 minutos

Horário do desmonte: 14 h

Dias: 04/08/22 – quinta-feira e 05/08/22 – sexta feira

