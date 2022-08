Delegacia de Alegre deixa de ter delegado de forma presencial; serviço será oferecido por Teleflagrante

Por Redação - Redação 50

A partir desta terça-feira (16), a Delegacia Regional de Alegre passa a compor as delegacias atendidas pela Central de Teleflagrante, que funciona na Chefatura de Polícia, em Vitória. O Teleflagrante é um sistema de recepção e processamento de ocorrências nos plantões das delegacias da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e que permite receber e processar, simultaneamente, as ocorrências de diversos municípios, por meio do atendimento remoto por videochamada.

Utilizando a tecnologia, uma única equipe com delegados, escrivães e investigadores podem realizar audiências com pessoas presas em flagrante, trazendo mais agilidade e eficiência nos serviços da PCES. Atualmente, a tecnologia atende a onze Delegacias Regionais dos municípios de Aracruz, Guarapari, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Vitória, Barra de São Francisco, Venda Nova do Imigrante, Cariacica e, a partir desta terça-feira (16), Vila Velha e Alegre.

É importante destacar que a implantação da Central de Teleflagrante não resulta no fechamento das delegacias, mas na melhor distribuição do efetivo policial, contribuindo para a reabertura de unidades desativadas e a implantação de plantões em regime de 24h em Delegacias Regionais que nunca operaram nessa atividade.

Com o remanejamento da mão de obra dos plantões para outras delegacias, ocorrerá a melhoria da qualificação das provas técnicas e o aumento na resolutividade de crimes e prisões qualificadas.

Funcionamento

A lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), por videoconferência, é feita da seguinte forma: policiais civis, nos plantões de Delegacias Regionais, ao receberem uma ocorrência, acionam a Central Teleflagrante que lavrará o procedimento on-line, realizando entrevistas e oitivas. Após a finalização do procedimento remoto, o expediente será remetido à delegacia de polícia de origem, por meio da Delegacia On-line (Deon).

Advogados ou defensores públicos poderão acompanhar o procedimento de forma on-line ou presencial. Caso optem pelo formato on-line, será disponibilizado um acesso seguro e privativo para diálogo com os clientes.

O sistema permite que o delegado de plantão, localizado na Central Teleflagrante, atenda a mais de um caso simultaneamente, sem que haja prejuízo ao bom andamento dos procedimentos. Ou seja, enquanto um procedimento está em preparação ou interrompido, um outro poderá ser adiantado, entrevistando-se advogados e defensores, ou procedendo-se oitivas.

As Delegacias Regionais que forem incluídas no Teleflagrante continuarão a ter delegados e escrivães de polícia atuando de forma presencial, nos horários de expediente, tanto para a condução das investigações quanto para o atendimento da população e advogados.

São 48 municípios atendidos pela Central de Teleflagrante

Atualmente, a Central de Teleflagrante atende 11 Delegacias Regionais, que abrangem 48 municípios do Estado. Confira:

Região Sul

A 6ª Delegacia Regional de Alegre atende Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado.

Grande Vitória

A 1ª Delegacia Regional de Vitória, 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, 4ª Delegacia Regional de Cariacica, que atendem a região de Viana, e, aos fins de semana, também atendem a região da Santa Leopoldina; a 5ª Delegacia Regional de Guarapari, nos fins de semana, feriado e ponto facultativo, também presta atendimento às regiões de Alfredo Chaves e Anchieta.

Região Norte

A 13ª Delegacia Regional de Aracruz atende os municípios de Aracruz, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. Aos fins de semana, feriado e ponto facultativo, a unidade também realiza o atendimento aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.

A 16ª Delegacia Regional de Linhares atende Linhares, Sooretama e Rio Bananal.

A 18ª Delegacia Regional de São Mateus atende Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus.

Região Noroeste

A 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco atende Água Doce do Norte, Águia Branca, Ecoporanga e Mantenópolis.

A 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia atende Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pinheiros, Ponto Belo, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Vila Pavão.

Região Serrana

A 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante atende Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante.

