Da TV para o Vix Comedy Club: Rodrigo Capella faz show de comédia na próxima quinta-feira (25)

Que tal não esperar pelo fim de semana para começar a diversão? Será assim no Vix Comedy Club, primeiro clube de comédia do Espírito Santo. O humorista Rodrigo Capella se apresenta na casa, que fica no Centro da capital, na próxima quinta-feira (25), a partir das 20 horas, com seu novo show solo ‘É assim que você gosta?’. Prometendo zoar tudo e todos, o artista aborda piadas que vão do cotidiano até a recente pandemia da Covid-19.

Capella diz estar animado para sua apresentação em Vitória: “Eu tenho certeza de que os capixabas vão se identificar com as piadas que conto no show. Sempre fico muito animado quando vou me apresentar e é um nervosismo e tanto. Estou ansioso para ver como será a recepção do público do Espírito Santo. O show fala do que estamos vivendo atualmente, de coisas que temos que fazer no dia a dia e de como isso influenciou nos relacionamentos, mas de uma forma humorada e até um pouco absurda”, afirmou.

Rodrigo ficou famoso depois de suas passagens pelos programas humorísticos de sucesso ‘Quinta Categoria’ e ‘Comédia MTV’. Na televisão, compõe o elenco do canal humorístico Comedy Central, na TV por assinatura. Ela também já integrou o elenco da Record TV por cinco anos e atualmente pode ser visto no SBT, no ‘Jogo dos Pontinhos’ do Programa Silvio Santos.

O artista se apresenta às 20h, com abertura da casa a partir das 19h para um happy hour. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressos.vixcomedyclub.com, a partir de R$ 35 (lote único).

Na próxima sexta-feira (26) quem anima o palco do Vix Comedy Club é o humorista Lucas Moll em “Um cara de pau sem tamanho”, que leva o humor absurdo e sem vergonha para o Centro de Vitória. O show acontece às 20h, com ingressos a R$ 25, em ingressos.vixcomedyclub.com. A classificação indicativa é de R$ 16 anos.

Dando continuidade ao fim de semana, no sábado (27) é a vez de da humorista Giovana Fagundes se apresentar com seu novo show “Orgulho do Papai”, onde promete contar histórias pessoais e inusitadas da vida dela, sempre com um humor ácido e pautando eventos atuais.

Natural de Florianópolis, a artista produz conteúdo de humor para o Instagram, onde tem mais de 316 mil seguidores. No canal de YouTube, que conta com mais de 373 mil inscritos, onde posta trechos dos shows. Ela também já participou do Programa Pânico, na Rádio Jovem Pan, e do talk show de Leandro Hassum para a TNT, “Tá Pago”. O show acontece a partir das 20h, com open house já às 19h. Os ingressos custam R$ 40, em lote único e podem ser adquiridos pelo site ingressos.vixcomedyclub.com.

SERVIÇO | QUINTA

Onde: Vix Comedy Club – Rua Sete de Setembro, 269 – Centro, Vitória-ES

Entrada: R$ 35 (lote único)

Quando: quinta (25), com abertura da casa às 19h e show time às 20h.

Classificação: 16 anos

Ingressos: vixcomedyclub.com

SERVIÇO | SEXTA

Onde: Vix Comedy Club – Rua Sete de Setembro, 269 – Centro, Vitória-ES

Entrada: a partir de R$ 25 (lote único)

Quando: sexta (26), com abertura da casa às 19h e show time às 20h.

Classificação: 16 anos

Ingressos: vixcomedyclub.com

SERVIÇO | SÁBADO

Onde: Vix Comedy Club – Rua Sete de Setembro, 269 – Centro, Vitória-ES

Entrada: a partir de R$ 40 (lote único)

Quando: sábado (27), com abertura da casa às 19h e show time às 20h.

Classificação: 16 anos

Ingressos: vixcomedyclub.com

