Criminosos armados invadem casas à procura de traficante e ameaçam moradores

Um grupo de criminosos causou momentos de terror durante a madrugada de terça-feira (2), após invadirem várias casas à procura de um traficante. Moradores foram ameaçados de morte, caso não informassem o paradeiro do bandido.

A Polícia Militar (PM) informou que na manhã desta terça-feira, durante patrulhamento pelo bairro Santa Rosa, em Cariacica, populares relataram que durante a madrugada, homens armados invadiram diversas residências à procura de um traficante. Eles ameaçaram incendiar as casas, caso os moradores não contribuíssem com informações sobre o paradeiro do bandido. Entretanto, depois de algum tempo, eles desistiram e se retiraram do local.

A PM disse ainda, que o policiamento foi reforçado na região e que diversas operações, como cercos táticos, pontos base e abordagens, estão sendo realizadas. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Já a Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

