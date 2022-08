Correios: datas comemorativas prometem aquecer o e-commerce neste segundo semestre  

Por Redação - Redação 9

O varejo nacional e o comércio eletrônico vislumbram, ao longo do segundo semestre do ano, um leque importante de oportunidades para o incremento das vendas e o fortalecimento das marcas. Começando pelos Dias dos Pais, em agosto, as celebrações de datas comemorativas até o mês de dezembro podem ser uma chance interessante para lojistas darem ainda mais robustez aos seus negócios.

É nesse período do ano que ações promocionais relevantes acontecem, como o Dia do Cliente (15/9), Dia das Crianças (12/10) e Halloween (31/10); e as aguardadas Black Friday (25/11), Cyber Monday (28/11) e Natal (25/12). Também em novembro, ainda teremos a Copa do Mundo Fifa, evento que movimenta e emociona nações inteiras, ainda mais no país do futebol.

Mais do que ampliar a visibilidade da empresa e aumentar o volume de vendas, sellers necessitam estar cada vez mais preparados para absorver a alta demanda, oferecer qualidade e a melhor experiência aos clientes para assim atingir a tão almejada fidelização dos consumidores.

Para vender para todo o país e também para o mercado internacional, os empreendedores brasileiros dispõem de capacidade operacional, preço, prazo e capilaridade de um dos maiores operadores logísticos do mundo. Os Correios ajudam lojistas a obterem a melhor solução para o negócio, além de garantirem satisfação dos clientes e maior rentabilização.

Mais suporte, mais vendas – O portfólio de soluções ofertado pelos Correios é facilmente acessível e disponível para atender diferentes necessidades e expectativas tanto de vendedores quanto compradores. E para formatar a cesta de produtos, é importante que lojistas estejam atentos ao comportamento de seus clientes para se anteciparem e se prepararem para a demanda sazonal.

Ao analisar os perfis dos consumidores, hábitos, preferências, histórico de compras, relacionamento pós-venda e outros atributos, a oferta da Logística Reversa pode ser o diferencial na fidelização da clientela. Oferecer conveniência e proximidade na hora de receber encomendas também tem se mostrado um fator importante para a decisão de compra. A experiência omnichannel, que começa no digital e termina no físico, está presente nos Lockers Correios, instalados nos principais centros do país, ou ainda na entrega segura oferecida pelo Clique e Retire, que permite a retirada de encomendas em mais de 6 mil agências acessíveis Brasil afora.

Em São Paulo, para as compras de última hora, o SEDEX Hoje já é realidade. O serviço realiza a entrega em poucas horas, com acompanhamento em tempo real – inclusive com possibilidade de interação entre o destinatário e o entregador. As encomendas podem ser recebidas pelos Correios até as 20h. Aquelas que chegam até as 18h são entregues até 23h do mesmo dia.

Trechos com prazos reduzidos de entrega e ampliação da cobertura da linha Premium (SEDEX 12, SEDEX 10) para mais localidades do país também são vantagens de incentivo ao empreendedor oferecidas pelos Correios.

O Correios Log+ — solução de suporte operacional logístico completo, com armazenagem, atendimento de pedidos e integração aos demais serviços de entrega e logística reversa — é destinado às empresas que atuam na venda de produtos para os mercados nacional e internacional. As cidades de Brasília (DF), Cajamar (SP), Contagem (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA) já contam com a estrutura para dar o suporte necessário aos vendedores que buscam otimizar a cadeia produtiva de suas lojas virtuais. Novas implantações do Correios Log + estão previstas para Manaus (AM) e Recife (PE).

Essas são algumas das soluções que estão à disposição dos sellers que buscam proporcionar a melhor experiência aos clientes, principalmente aqueles do comércio eletrônico. Com o programa AproxiME dos Correios, empreendedores têm acesso rápido e fácil a esses serviços e produtos que visam apoiá-los no fortalecimento e desenvolvimento de seus negócios.

Para conhecer mais sobre todas essas inovações, basta acessar a página dos Correios na internet para concluir o contrato. O empreendedorismo brasileiro pode contar com o maior operador logístico reconhecido por sua liderança no mercado de entregas.

