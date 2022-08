Convenção do União Brasil sela aliança com Republicanos no Espírito Santo

Por Redação - Redação 33

Mais de 3 mil pessoas compareceram à convenção estadual do União Brasil, realizada nesta terça-feira (2) no cerimonial Na Vista, na Enseada do Suá, Vitória. Centenas de pessoas tiveram de ficar do lado de fora, devido à lotação.

No evento, o partido lançou as chapas de deputado estadual e federal e também confirmou a aliança com o Republicanos.

“Temos aqui a maior convenção já realizada no Espírito Santo! Temos chapas de deputado federal e estadual muito bem montadas, para fazer um novo grupo político no Espírito Santo. E formamos um novo grupo político com o Republicanos, com o Erick Musso candidato a senador. Esse grupo vai trabalhar para tornar o Espírito Santo o melhor Estado para se viver”, disse Felipe Rigoni, presidente estadual do UB e candidato a deputado federal.

Participaram do evento Erick Musso, filiado ao Republicanos e presidente da Assembleia Legislativa; Euclério Sampaio, filiado ao União Brasil e prefeito de Cariacica; o secretário-geral do PP no Estado, Marcos Delmaestro, além de lideranças políticas e comunitárias de diverss regiões.

Vieram dezenas de ônibus de todo o Estado para a convenção, de Guaçuí, no Sul, a Pinheiros, no Norte, passando por São Mateus e municípios da Grande Vitória. Diversas bandas e baterias de escolas de samba se espalharam no cerimonial, numa grande festa, surpreendendo até os proprietários do local. “Nem quando trazemos o Chiclete com Banana dá tanta gente”, comentou um deles.

Renovação política

Felipe Rigoni destacou que União Brasil e o Republicanos continuarão trabalhando pela renovação política no Espírito Santo:

“Nossa atuação em Brasília continuará sendo na defesa da renovação e do desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Nós já somos referência nacional em equilíbrio fiscal. Podemos ser também na educação, na inovação, na agricultura, no turismo”, disse Felipe.

Candidato ao Senado, Erick Musso falou sobre a aliança:

“Tanto eu quanto Felipe Rigoni, quero falar com ele ao meu lado, éramos pré-candidatos a governador do Espírito Santo. Percorremos 78 municípios, ouvimos a sociedade civil organizada, as lideranças empresariais, as lideranças políticas, e compreendemos que o momento de disputar o governo não era esse, mas em nosso coração estava cravada uma única decisão: de caminharmos juntos Republicanos e União Brasil, para a melhoria da qualidade de vida do nosso Estado”, disse Erick.

