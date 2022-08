Ciclismo e solidariedade: Projeto Pedal das lindas chega em Guaçuí. Veja como participar

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 76

Nos próximos dias 08 e 09 de outubro, ciclistas poderão participar de mais uma edição do Pedal das Lindas. O evento, que é realizado há cinco anos em Campinho – Domingos Martins, pega a estrada e chega em Guaçuí, com a expectativa de reunir mais de mil ciclistas e acompanhantes no percurso.

Além de promover o esporte “Mountain Bike – MTB” e reunir famílias, o grande objetivo do Pedal das Lindas é levantar a conscientização sobre a prevenção, controle e detecção precoce do câncer de mama. Os homens são convidados no evento para que, tendo as informações, possam alertar mães, irmãs, esposas, primas, colegas de trabalho entre outras mulheres que estiverem à sua volta.

Parte da renda arrecadada com as inscrições, é doada à Instituições que cuidam de pacientes em tratamento de câncer no Espírito Santo. Este ano o grupo fará o repasse do recurso para a Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro – GAPCCI.

O Pedal das Lindas será realizado no Parque de Exposições de Guaçuí e a abertura será no sábado, dia 08 de outubro, com a realização do Pedal Catraquinha Kids, voltado para as crianças. Em seguida será realizado no tradicional Rock das Lindas. No domingo, 09 de outubro, é a vez dos adultos participarem do pedal, que terá o percurso reduzido e o percurso longo, e a largada será às 8h.

“Vamos promover um fim de semana em família num ambiente agradável e propício à prática esportiva. Estimular um verdadeiro ‘mar de rosas’ para chamar atenção para a prevenção e os cuidados para evitar e tratar o câncer”, ressalta Camila Machado, uma das fundadoras do grupo e organizadora do evento.

Inscrições

Os ciclistas que estiverem interessados em participar do Pedal das Lindas, edição de Guaçuí, devem se inscrever pelo site https://app.sprinta.com.br/event/15695062faf4921c706

Para mais informações basta acessar o Instagram @pedaldaslindas.

