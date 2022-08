Casagrande anuncia bônus para profissionais da educação; valor será pago na folha de pagamento de agosto

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 52

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou na tarde desta quarta-feira (10), através de seu Twitter, uma bonificação aos profissionais da educação. “O bônus desempenho, será pago aos profissionais ativos da educação, referente ao exercício de 2021, na folha de pagamento de agosto”, diz a publicação.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a concessão da Bonificação por Desempenho é um direito e um reconhecimento do trabalho dos professores e servidores, regulamentado pela Lei Complementar nº 504 e pelo Decreto nº 2761-R, alterado pelo Decreto 3949-R e Lei Complementar 887, que concede aos profissionais ativos no âmbito da Secretaria da Educação, sendo que o período de avaliação é de acordo com o calendário escolar.

O benefício concedido anualmente aos profissionais que atuam em escolas e outras unidades da Sedu, é calculado com base em indicadores coletivos e individuais. Receberão o Bônus Desempenho todos os profissionais da Educação (efetivos, comissionados e DTs), que totalizam 12.975 profissionais.

“ O profissional pode receber até um salário a mais, conforme os resultados apurados pela unidade de ensino onde exerce suas funções”, explica a Sedu.

📣 Atenção, profissionais da educação! Temos uma boa notícia para compartilhar nesta quarta-feira. ❤️ O bônus desempenho, benefício pago aos profissionais ativos da educação, referente ao exercício de 2021, será pago na folha de pagamento de agosto. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 10, 2022

