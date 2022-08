Cartelas para sorteio de carro OKM da Santa Casa serão vendidas nas unidades do Perim

Por Redação - Redação 21

Faltando pouco mais de 15 dias para o sorteio do carro 0KM da Santa Casa de Cachoeiro, os interessados em concorrer ao prêmio ganharam mais uma comodidade. Essa semana uma equipe do hospital estará comercializando os bilhetes nas unidades do Perim. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 17 de agosto.

A venda será realizada no Perim Center, Perim Consolação e Open Perim, em Cachoeiro e vai até o próximo sábado (6), sempre de 18 às 21 horas.

Cada cartela para o sorteio custa R$ 250 e dá direito a concorrer ao automóvel, um Fiat Argo, quatro portas, que foi doado pela empresa Skystone.

A iniciativa faz parte da Ação Solidária Vidas Salvam Vidas e todo o recurso arrecadado com a venda das cartelas será revertido para melhorias no hospital.

Além dos pontos de vendas no Perim, os interessados podem adquirir os bilhetes na recepção principal da Santa Casa em horário comercial ou fazer o pagamento via transferência bancária ou PIX e encaminhar o comprovante e o endereço para envio dos bilhetes, através do WhatsApp (28) 99258 5288.

Cotas

Empresas também podem adquirir cotas nos valores que variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil.

Quem optar pela transferência ou pagamento via Pix também precisa encaminhar o comprovante para o hospital que as cartelas serão entregues no endereço informado pelo comprador ou para os vendedores autorizados.

As opções são as cotas Diamante, com direito a 40 cartelas no valor de R$ 10 mil. Quem optar por essa cota recebe também um certificado emitido pelo hospital; Ouro (20 cartelas) R$ 5 mil; Prata (8 cartelas) R$ 2 mil, Bronze (4 cartelas) R$ 1 mil.

Dados bancários:

Banco Santander – 033

Conta Corrente: 130031952

Agência: 3427

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Pix:

CNPJ: 27.187.087/0001-04

