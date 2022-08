Carro clonado é apreendido pela Polícia Militar em Bom Jesus Do Norte

Por Redação - Redação 30

Na tarde desta quarta-feira (24), durante patrulhamento no bairro Silvana, em Bom Jesus do Norte, policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem de 48 anos, que estava com um veículo clonado.

Os policiais avistaram o carro vermelho, estacionado na contramão. Após consulta no sistema, verificaram que os dados não estavam condizentes com as características do veículo. Ao verificar o chassi, a PM constatou que a placa original seria outra.

Durante a abordagem, o dono do automóvel se aproximou e informou a Polícia Militar que adquiriu o veículo no Rio de Janeiro e, que após a compra, não conseguiu mais contato com os vendedores.

Os policiais conseguiram contato com o proprietário do veículo original, configurando assim, que o carro abordado se tratava de uma clonagem.

Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre e o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran em Guaçuí, ficando à disposição da autoridade policial.

