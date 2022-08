Capixabas podem se qualificar em Turismo; confira as oito opções de capacitação profissional

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 19

Neste mês de agosto terão início 15 novas turmas dos cursos que integram o Programa de Qualificação para o Turismo desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur). São oito opções de capacitação profissional que contemplam municípios das dez regiões turísticas do Espírito Santo. Os cursos são gratuitos e as inscrições são feitas nas prefeituras municipais.

As capacitações tiveram início em junho quando foram realizados sete cursos em seis cidades. Já em julho, foram ministrados cursos de Barista, Camareira, Cozinha Mediterrânea e Garçom em seis municípios capixabas.

As aulas são ministradas por técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e acontecem em espaços disponibilizados pelas secretarias de Turismo municipais, que também são responsáveis pelas inscrições. São 1.710 vagas de capacitação em 42 municípios do Estado, com oito opções de cursos: Bem receber o turista; Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação; Garçom; Cozinha mediterrânea, Cozinha italiana; Formação de Barista – preparo e serviço de café; Técnico de Guiamento em Atrativos Naturais; e Técnicas para monitor de turismo.

Desde essa segunda-feira (1º), acontecem curso de Técnicas para Monitor de Turismo em Santa Maria de Jetibá, Técnica de Guiamento em Atrativos Naturais, em Santa Leopoldina, Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação em Santa Teresa e curso de Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes, em Marilândia.

São Roque de Canaã

Curso: Bem receber o Turista

Data: 08 a 12/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3729-1997

Alfredo Chaves

Curso: Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 08 a 18/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 99819-9373 / (27) 99725-8824

Marechal Floriano

Curso: Cozinha Italiana

Data: 08 a 11/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3288-1419

Cachoeiro de Itapemirim

Curso Técnicas para Monitor de Turismo

Data: 08 a 12/08

Inscrição: [email protected]@gmail.com

Contato: (28) 3155-5342

Santa Teresa

Curso Cozinha Mediterrânea

Data: 15 a 18/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3259.2357

Cariacica

Curso Cozinha Mediterrânea

Data: 22 a 24/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3346-6343

Santa Leopoldina

Curso: Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 22/08 a 01/09

Inscrição: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Contato: (27) 3266.1722

Guarapari

Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 22 a 26/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (27) 3362.3005

Castelo

Curso bem receber o Turista

Data: 29/08 a 02/10

Inscrição: [email protected]

Contato: (28) 3542.6300

Venda Nova do Imigrante

Curso: Barista – Preparo e serviço de café

Data: 29 a 31/08

Inscrição: [email protected]

Contato: (28) 9991-9280

Anchieta

Curso Bem Receber o Turista

Data: 29/08 a 02/09

Inscrição: [email protected]

Contato: (28) 3536.3667

