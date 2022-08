Cantor cachoeirense Luiz Marques chama atenção de famosos e lança seu primeiro LP

Por Redação - Redação 36

Com apenas 17 anos, o cantor revelação Luiz Marques lança a sua carreira com seu primeiro projeto profissional “ON THE WAY”. O evento aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, terra natal do artista, neste sábado (20/08) e contou com a presença de influenciadores, amigos próximos e familiares.

Além de projetar a carreira do cantor e criar um novo conceito para seus próximos shows, o projeto LUIZ MARQUES ON THE WAY favoreceu a gravação do primeiro LP da sua carreira com os lançamentos de duas composições próprias e músicas de artistas que fazem parte da sua formação musical.

“Luiz tem os três requisitos necessários para o sucesso: talento, humildade e carisma, ele está pronto para iniciar uma bela jornada. Identifiquei muito potencial nele no mesmo dia que o conheci, e tenho certeza que vamos trazer muito orgulho para Cachoeiro exportando para todo o Brasil mais um talento da nossa cidade”, ressalta Charles Souza, empresário do cantor.

Durante a pandemia, o cantor começou a produzir vídeos caseiros fazendo covers de Marília Mendonça, Simone e Simaria, Jorge e Mateus e outros grandes nomes da música sertaneja nacional, o talento do cantor chamou a atenção nas redes sociais chegando até famosos como Michel Teló, Tatá Werneck, Solange Almeida e outros artistas que comentaram e compartilharam seus vídeos. Isso colaborou para o impulsionamento da carreira do cantor e influenciador.

Autorais

O cantor cachoeirense Luiz Marques está investindo em suas composições e em breve teremos um álbum completo com mais autorais, além das duas músicas gravadas no ON THE WAY.

“Estou numa mistura de felicidade e entusiasmo, o projeto foi um sucesso e melhor do que eu imaginava. Este evento foi a realização de um dos meus sonhos. Minha família sempre me motivou e me impulsionou a seguir carreira, e vendo tudo acontecendo tão rápido, me mostra que estou no caminho certo e com as pessoas certas ao meu lado. Sigo motivado e ansioso por tudo que está por vir”, diz o cantor Luiz Marques.

O LP estará disponível em seu canal oficial do YouTube em setembro, o link do canal e todas as novidades podem ser acompanhadas pelo instagram do cantor @luizmarqueslm.

