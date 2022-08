Cantor cachoeirense Fabiano Juffu é contratado por Faustão para fazer tributos a grandes artistas

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 102

O cantor Fabiano Juffu, conhecido nacionalmente por ser um dos maiores imitadores do Brasil, já virou figurinha carimbada no programa do Faustão na Band. Nesta terça-feira (09) o artista Cachoeirense esteve em São Paulo para gravar mais uma apresentação, mas desta vez como atração e contratado do programa de Fausto Silva!

Em três meses, essa é a terceira vez que o cantor capixaba mostra todo o seu talento no programa do Faustão, que não economizou elogios ao artista nas apresentações anteriores.

Juffu hoje já faz parte do elenco do programa, como havia frisado o apresentador, ele fará tributos a grandes artistas nacionais e internacionais no quadro “Na Pista do Sucesso”.

O cantor comemora mais uma oportunidade de mostrar seu talento para todo o país. “É uma emoção muito grande estar integrando, de forma definitiva, o elenco do programa Faustão na Band, que é um sucesso de audiência. É uma alegria ter meu talento reconhecido e levar o nome do meu Estado e da minha cidade para todo o país, estou muito feliz com essa conquista em minha carreira”, comemora Juffu.

Agora é aguardar a data de exibição do programa para conferirmos mais um show do Fabiano Juffu na TV.

